أحيا مئات الآلاف من الفلسطينيين من كافة أنحاء فلسطين المحتلة ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بدائرة الأوقاف فراس الدبس بأن أكثر من ٤٠٠ ألف مصلٍ يحيون ليلة الجمعة ــ السبت، ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى.

وبالتزامن مع إحياء ليلة القدر، نشرت شرطة العدو الآلاف من عناصرها ووحداتها الخاصة و"حرس الحدود" بالمدينة، وخاصة في محيط البلدة القديمة، فضلًا عن تسيير عشرات الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة، ونصب الحواجز في شوارع ومداخل المدينة وأغلقت محاور طرقات أمام حركة مرور المركبات، في غلاف البلدة القديمة.

وكان ٢٦٠ ألف مصلٍّ أدوا صلاة جمعة يوم القدس العالمي في الأقصى رغم القيود المشدّدة التي فرضتها قوات العدو على وصول المصلين إلى القدس المحتلّة والمسجد الأقصى.

كما أدت مجموعة من المستوطنين، السبت، صلوات تلمودية استفزازية وعلنية أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الغوانمة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود العدو الصهيوني عملت على توفير الحماية والحراسة للمستوطنين خلال أدائهم شعائرهم وطقوسهم التلمودية.

إلى ذلك وزّع نشطاء ليلة الجمعة دعوات في المسجد الأقصى المبارك "للتعامل مع اقتحام 28 رمضان".

وتضمنت الدعوة التي وزعها الحراك الشبابي المقدسي، حثّ المصلين على مواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى حتى يوم غدٍ الأحد 28 رمضان نصرة له وتلبية لندائه في وجه دعوات اقتحام المستوطنين فيما يسمونه "يوم القدس" بالتقويم العبري.

وكانت ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الاقصى صبيحة الأحد، تزامنا مع ما أسمته "يوم القدس" وهو الذي يتعلق باحتلال ما تبقى من مدينة القدس.

من جهة اخرى أدان الاتحاد الأوروبي، السبت، المناقصات الستة التي نشرتها الخميس، سلطات العدو الصهيوني، لبناء 805 وحدات استعمارية في مستعمرات في القدس الشرقية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" قال الاتحاد في بيان، السبت: إن "الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان "الإسرائيلية" بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقا للقانون الدولي، وكذلك عرقلة لعملية السلام" حد وصفه.

وأضاف البيان "الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".

ووفقا للاتحاد الأوروبي فإن "سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية حل الدولتين، والقدس التي تعتبر عاصمة للدولتين، وهي الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل" حسب قول البيان.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أدانت هي الأخرى الجمعة "بأشد العبارات" القرار الصهيوني، قائلة: إن هذا البناء يندرج في إطار "تدابير الاحتلال الاستيطانية، الهادفة لتهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وأسرلتها بالكامل، عبر عزلها عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمستوطنين اليهود، وإحلالهم مكان سكانها ومواطنيها الأصليين".

وكانت سلطات العدو الصهيوني قد نشرت، الخميس، مناقصات لبناء 805 وحدات استعمارية جديدة في مستعمرات مقامة على أراضي القدس المحتلة.

وقال الموقع الإلكتروني للمحطة السابعة التابعة للمستعمرين الصهاينة إن الوحدات الجديدة ستقام في مستعمرتي "راموت" و"بسجات زئيف" المقامتين على أراضي القدس المحتلة.

وعلى المستوى الأمني أصيب عدد من الفلسطينيين الجمعة، جراء القمع الاسرائيلي للمشاركين في فعاليات مسيرة العودة شرقي قطاع غزة.

وأفادت مصادر في غزة عن إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات العدو الاسرائيلي خلال فعاليات مسيرة العودة ويوم القدس العالمي.

وتوافد الجماهير إلى مخيمات العودة للمشاركة في جمعة "يوم القدس العالمي" رغم الحر الشديد، في تحدٍّ وإصرار على مواصلة المسيرة لتحقيق الأهداف.

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار اسم "جمعة يوم القدس العالمي"، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في "خيار المقاومة من أجل الدفاع عن الحق الفلسطيني الثابت".

وشددت في بيانٍ على أنه "لا أحد يستطيع أن يملي على شعبنا حلولًا هابطة"، عادّةً أن "الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو جلاء الاحتلال" حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.