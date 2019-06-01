أفادت وكالة الأناضول بأنّ المجلس العسكريّ في السودان وقوى الحرية والتغيير سيستأنفان المفاوضات خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك بعد اتّهام المجلس المعتصمين بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام قائد المنطقة العسكرية المركزية في الخرطوم اللواء بحر أحمد بحر حذّر من أن اعتصام القيادة العامة في العاصمة يمثّل خطرا على تماسك الدولة وأمنها القوميّ.

من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير "جدول الفعاليات الثورية للأسبوع الأول من شهر حزيران/ يونيو 2019 نضالاً في طريق تَسلُم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية".

جدول الفعاليات الثورية للأسبوع الأول من شهر يونيو ٢٠١٩ نضالاً في طريق تَسلُم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا العظيم.#اعتصام_القيادة_العامة

من جانب آخر أعلنت قوى "اعلان الحرية والتغيير" في بيان، السبت، تسيير مواكب إلى ميادين الاعتصام بعاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان، أول أيام العيد، وأداء صلاة العيد بمقرات الاعتصام.

وأوضح أن صلاة العيد ستكون بمقر الاعتصام بالخرطوم ومدن البلاد بمشاركة قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير.