شدّد ​أمير الكويت​ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال مشاركته في الدورة الـ 14 للقمة الإسلامية المنعقدة في ​مكة المكرمة​​، على أن "المنطقة تمر بتحديات غير مسبوقة وخطيرة على الأمن والاستقرار ​".

ولفت أمير الكويت​ إلى أن "​القضية الفلسطينية​ على رأس أولوياتنا، وندعو المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام وحل القضية الفلسطينية طبقًا لمبدأ حل الدولتين"، منوهًا بأنه "لا بد من الالتزام باتفاق ستوكهولم لتسوية الأزمة في اليمن".

واعتبر أن "استمرار معاناة الشعب اليمني الشقيق يمثّل تحدياً لأمتنا الإسلامية الأمر الذي ندعو معه إلى ضرورة الالتزام باتفاق ستوكهولم الأخير للوصول إلى الحل وفق المرجعيات المعتمدة والمتفق عليها"، لافتًا إلى أن "منطقتنا والأمة الإسلامية تمر بظروف بالغة الخطورة وتحديات غير مسبوقة ما يدعونا إلى التعامل مع الأوضاع بأقصى درجات الحيطة والحذر وافساح المجال للجهود الهادفة إلى احتواء التصعيد والنأي بمنطقتنا عن التوتر والصدام وأن نحكّم العقل والحكمة".