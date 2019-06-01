أصدرت الخارجية القطرية تعليقا رسميا على تقارير صحفية تتحدث عن استدعاء السودان سفيره لدى الدوحة إلى الخرطوم.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، أن الخبر الذي يتداول حاليا عار عن الصحة، موضحة أن السفير السوداني غادر الدوحة بإجازة قصيرة.

وقالت: "لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية - كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة، وقد حدد موعد عودته".

من جانبها أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها السبت أن سفير البلاد في قطر، فتح الرحمن علي محمد، قد استدعي إلى الخرطوم للتشاور وأنه سيعود إلى الدوحة خلال الساعات القادمة.

وتداولت بعض وسائل الإعلام والنشطاء خبر استدعاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان سفير البلاد لدى الدوحة، فتح الرحمن، بعد ساعات من قرار المجلس العسكري إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في الخرطوم.