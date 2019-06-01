  • السبت ٢٧ رمضان ١٤٤٠
  • السبت , يونيو 01, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254577 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
قطر تعلق على تقارير إستدعاء السودان سفيره من الدوحة

قطر تعلق على تقارير إستدعاء السودان سفيره من الدوحة

أصدرت الخارجية القطرية تعليقا رسميا على تقارير صحفية تتحدث عن استدعاء السودان سفيره لدى الدوحة إلى الخرطوم.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، أن الخبر الذي يتداول حاليا عار عن الصحة، موضحة أن السفير السوداني غادر الدوحة بإجازة قصيرة.

وقالت: "لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية - كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة، وقد حدد موعد عودته".

من جانبها أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها السبت أن سفير البلاد في قطر، فتح الرحمن علي محمد، قد استدعي إلى الخرطوم للتشاور وأنه سيعود إلى الدوحة خلال الساعات القادمة.

وتداولت بعض وسائل الإعلام والنشطاء خبر استدعاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان سفير البلاد لدى الدوحة، فتح الرحمن، بعد ساعات من قرار المجلس العسكري إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في الخرطوم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الدوحة ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/2270 sec