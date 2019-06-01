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رقم الخبر: 254574 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 18:02 الاقسام: اقتصاد  
وزير الصناعة يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع أفغانستان
مشيراً إلى المساحات المشتركة للبلدين

وزير الصناعة يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع أفغانستان

أكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة، رضا رحماني، على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية وزيادة الصادرات الايرانية الى أفغانستان؛ منوهاً خلال اللقاء مع السفير الايراني في كابول، محمد رضا بهرامي، بدعم الشركات الايرانية الناشطة في هذا الخصوص.

وأشار رحماني، السبت، الى المساحات المشتركة التاريخية والثقافية بين ايران وأفغانستان؛ مصرحاً: ان العلاقات الثنائية كانت ولا تزال وثيقة ولا سيما على صعيد التبادل التجاري الذي بلغ مستوى ملحوظاً بين البلدين.

وأكد وزير الصناعة على أهمية السوق الأفغانية بالنسبة للبضائع الايرانية؛ مبيناً ان تعزيز الصادرات ولا سيما الى الدول الجارة يشكل أحد البرامج الأساسية في مجال التجارة الخارجية للجمهورية الاسلامية، وأفغانستان تحظى مكانة خاصة في هذا الإطار.

علماً أن حجم صادرات ايران غير النفطية الى أفغانستان بلغ 3 مليارات دولار وبما يعادل 5ر5 ملايين طن خلال العام الماضي؛ وفي المقابل، بلغ حجم الاستيراد الايراني من هذا البلد خلال الفترة ذاتها 10 آلاف طن وبما يعادل 11 مليون دولار.

 

 
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