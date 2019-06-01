|رقم الخبر: 254573
|تاريخ النشر: حزيران 01, 2019
|الوقت: 18:01
|الاقسام: اقتصاد
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من بينها مشروع بناء رصيف تصديري للنفط على بحر عمان
وزير النفط يوعز بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في العام الإيراني الجاري
أوعز وزير النفط الايراني بيجن زنغنة، السبت، لأربع شركات أساسية تابعة للوزارة بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في السنة الايرانية الجارية التي تنتهي 20 مارس/ آذار 2020، من بينها مشروع رصيف التصدير النفطي بميناء جاسك المطل على بحر عمان.
وأفاد قسم العلاقات العامة بوزارة النفط، أن زنغنة أبلغ مسعود كرباسيان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية بتنفيذ المشاريع والبرامج المقررة من قبل مقر قيادة الاقتصاد المقاوم، وهي:
- إستكمال طاقة الإنتاج وتدشين المراحل التطويرية 13 و14 و22 حتى 24 بحقل بارس الجنوبي.
- زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام بالحقول المشتركة في غرب كارون.
- إنشاء خط أنبوب (كوره-جاسك) والرصيف التصديري النفطي في ميناء جاسك (على بحر عمان).
كما أبلغ زنغنة المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية بترأس وتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها من قبل مقر قيادة الاقتصاد المقاوم للسنة الجارية، وهي:
- إستكمال إيصال الغاز في محافظة سيستان وبلوشستان والمناطق الصناعية والمحطات.
- إيصال خدمات الغاز الطبيعي لمليون عائلة بالمدينة والقرى.
- إيصال الغاز لـ7600 وحدة إنتاجية وصناعية مستهلكة للوقود السائل.
وأوعز وزير النفط الايراني للمدير التنفيذي للشركة الوطنية للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية بإنفاذ المشاريع التالية:
- تطوير وتثبيت الإنتاج بمصفاة آبادان.
- إنشاء مجمع سيراف التكريري.
- إنشاء خط أنبوب بندرعباس-سيرجان-رفسنجان الجديد.
وشملت قرارات وزير النفط أيضاً، تكليف المدير التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ مشاريع أقرها مقر قيادة الاقتصاد المقاوم.
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