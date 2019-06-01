من بينها مشروع بناء رصيف تصديري للنفط على بحر عمان وزير النفط يوعز بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في العام الإيراني الجاري أوعز وزير النفط الايراني بيجن زنغنة، السبت، لأربع شركات أساسية تابعة للوزارة بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في السنة الايرانية الجارية التي تنتهي 20 مارس/ آذار 2020، من بينها مشروع رصيف التصدير النفطي بميناء جاسك المطل على بحر عمان.