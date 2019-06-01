أعلن رئيس منظمة البيطرة الايرانية، عن طلب فرنسي لتصدير اللحوم الى البلاد، وأن طهران وافقت بالايجاب على هذا الطلب.

جاء ذلك لدى اجتماع رفيعي بور رئيس منظمة البيطرة الايرانية، مع نظيره الفرنسي، على هامش اجتماع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأوضح رفيعي بور بأن ايران وافقت على مقترح توريد اللحوم الفرنسية، مع ضرورة إجراء وفد ايراني زيارة للوقوف على أنظمة التفتيش والمسالخ في هذا البلد الأوروبي. ودعا المسؤول الايراني لتسهيل التعاملات المالية والتقنية مع باريس.

كما التقى رفيعي بور، على هامش اجتماع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، مع وفود الصين وأوكرانيا والأردن وسوريا وفلسطين.