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رقم الخبر: 254572 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 17:58 الاقسام: اقتصاد  
فرنسا تقترح تصدير اللحوم إلى إيران؛ وطهران ترحب

فرنسا تقترح تصدير اللحوم إلى إيران؛ وطهران ترحب

أعلن رئيس منظمة البيطرة الايرانية، عن طلب فرنسي لتصدير اللحوم الى البلاد، وأن طهران وافقت بالايجاب على هذا الطلب.

جاء ذلك لدى اجتماع رفيعي بور رئيس منظمة البيطرة الايرانية، مع نظيره الفرنسي، على هامش اجتماع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأوضح رفيعي بور بأن ايران وافقت على مقترح توريد اللحوم الفرنسية، مع ضرورة إجراء وفد ايراني زيارة للوقوف على أنظمة التفتيش والمسالخ في هذا البلد الأوروبي. ودعا المسؤول الايراني لتسهيل التعاملات المالية والتقنية مع باريس.

كما التقى رفيعي بور، على هامش اجتماع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، مع وفود الصين وأوكرانيا والأردن وسوريا وفلسطين.

 

 
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