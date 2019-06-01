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رقم الخبر: 254571 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 17:56 الاقسام: محليات  
إيران تقدّم شكوى لـ"إيكاو" حول آلية التزود بالوقود في المطارات الأجنبية

إيران تقدّم شكوى لـ"إيكاو" حول آلية التزود بالوقود في المطارات الأجنبية

قال مساعد الملاحة الجوية والشؤون الدولية في منظمة الطيران المدني الايراني، مرتضى دهقان، ان ايران تقدمت بشكوى الى منظمة الطيران المدني العالمية (إيكاو) حول امتناع بعض المطارات العالمية لتزويد شركات الطيران الايرانية بالوقود.

وأشار دهقان، السبت، لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى المشاكل التي تواجهها شركات الطيران الايراني في بعض المطارات الدولية. وأضاف: ان الحظر الأمريكي ضد الطيران المدني الايراني مناف للقوانين الدولية والشعارات الإنسانية التي تطلقها أمريكا والدول المتحالفة معها. وبيّن ان المستهدف من هذا الإجراء هو المواطن الذي يستخدم النقل الجوي، وقال: ان الهدف منه هو قطع ارتباط الشعب الايراني مع شعوب ودول العالم.

وأعلن دهقان عن إعلام أمين عام ورئيس منظمة (إيكاو) امتناع بعض المطارات الأجنبية تزويد الوقود لشركات الطيران الايرانية، مؤكداً ان المفاوضات مستمرة لحل المشكلة، معرباً عن أمله أن يتم حلها قريباً.

 

 
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