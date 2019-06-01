أجلت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، ورحبت ضمنياً بآلية (إينستكس) التي أنشأها الأوروبيون للتبادل التجاري مع إيران.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن واشنطن أجلت فرض حزمة عقوبات جديدة على قطاع البتروكيماويات الإيراني، في مسعى للتخفيف من حدة التوتر بين البلدين الذي قد يخرج عن السيطرة.

وفي تطور آخر، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: إن آلية (إينستكس) للتبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإيران لن تشكل مشكلة لبلاده طالما استخدمت لتداول البضائع التي لا تدخل في نطاق العقوبات الأميركية والسلع الإنسانية. وأضاف بومبيو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس، الجمعة: أنه إذا كانت (إينستكس) تهدف إلى تسهيل تداول السلع المسموح بتداولها، فلا توجد مشكلة.

وأنشأت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا آلية (إينستكس) لتسهيل التجارة مع إيران وحماية الشركات الأوروبية من الحظر الأميركي، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015 وأعادت فرض حظر مشدد على طهران.

ورغم إنشاء آلية (إينستكس) في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد نتيجة للضغوط الأميركية. ومن المزمع أن تشمل الآلية تجارة الأدوية والمواد الغذائية.