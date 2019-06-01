أكد السفير الايراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، بأن حسابات الايرانيين المصرفية في بريطانيا لا تغلق لمجرد کونها تعود لإيرانيين.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، كتب بعيدي نجاد: انه "خلافاً للتقرير المتحيز الأخير الذي أوردته قناة (بي.بي.سي) التي تبث بالفارسية، فان حسابات الايرانيين المصرفية في بريطانيا لا تغلق لمجرد كونها تعود لإيرانيين رغم ان هنالك تمييزا في هذا المجال". وأضاف: ان "المشاكل تعالج عبر تبيين الأمور أو المتابعة القانونية، وعلى مواطنينا الأعزاء متابعة المشاكل المصرفية بأمل وأن يستشيروا القسم الاقتصادي في السفارة عند الحاجة".