إعتبر المدير التنفيذي لشركة (كالة) للألبان الايرانية، ان الحريق الذي شب في معمل الشركة في مدينة كربلاء المقدسة الثلاثاء الماضي كان متعمداً.

وأوضح غلام علي سليماني، في تصريح لموقع غرفة التجارة الايرانية السبت، بأن الحريق كان متعمداً بنسبة 100 بالمئة؛ مرجئاً التفاصيل بهذا الشأن الى ما بعد إجراء التحقيقات بشكل مفصل. وبيّن أن الأضرار المادية جراء الحريق تقدر بـ80 مليون دولار، بعد إلتهام النيران لنحو 90 بالمئة من مصنع الألبان، فيما مصنع اللحوم لم يتضرر بشكل كبير.

ولفت سليماني الى أن الحريق بدأ في مستودع علب الكرتون وامتد لباقي أجزاء المعمل، مؤكداً ان الشركة قررت البدء سريعاً بإعادة تأهيل معمل كالة في مدينة كربلاء الذي بات تستحوذ منتجاته على نحو 25 بالمئة من السوق العراقية.