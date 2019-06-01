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رقم الخبر: 254566 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 17:40 الاقسام: عربيات  
التحالف الدولي يقر: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق بـ "الخطأ"!

التحالف الدولي يقر: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق بـ "الخطأ"!

أقرّ التحالف الدولي بقيادة واشنطن بمقتل أكثر من 1300 مدني في سوريا والعراق عن طريق الخطأ في غارات نفّذها من عام 2014 وحتى العام الحالي.

وأوضح التحالف: أنّ قواته نفّذت أكثر من 34 ألف غارة جوية في تلك الفترة، وادعى التزامه بكل القوانين الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة التي تضمن حماية المدنيين.

وأشار إلى إجراء تحقيقات موسّعة في الحالات كافة التي ثبت فيها مقتل مدنيين بالخطأ.

وتقدّر منظمات حقوقية أعداد القتلى المدنيين جراء غارات التحالف الدولي بأكثر مما يقرّ به. حيث قُتل، وفق المرصد السوري المعارض، أكثر من 3800 مدني بينهم نحو 1000 طفل في غارات للتحالف الدولي في سوريا فقط.

وكان التحالف المذكور أقرّ عام 2018 بقتله نحو 1140 مدنياً جراء الغارات التي ينفذها في سوريا والعراق منذ عام 2014. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2018.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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