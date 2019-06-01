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رقم الخبر: 254565 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 17:40 الاقسام: دوليات  
الإتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الشديد لسياسة الإستيطان الإسرائيلية

الإتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الشديد لسياسة الإستيطان الإسرائيلية

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية عقب إعلان السلطات الإسرائيلية الخميس نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة إستيطانية في القدس الشرقية.

وأفادت سبوتنيك ان الاتحاد قال في بيانه السبت "الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقا للقانون الدولي، وكذلك عرقلة لعملية السلام".

وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي سيواصل الإنخراط في إتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".

وتابع البيان: "سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية حل الدولتين، والقدس التي تعتبر عاصمة للدولتين، وهي الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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