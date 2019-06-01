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رقم الخبر: 254564 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 17:35 الاقسام: رياضة  
ماني لصلاح: أرجوك سجل في نهائي الأبطال.. نريد اللقب

ماني لصلاح: أرجوك سجل في نهائي الأبطال.. نريد اللقب

كشف الدولي السنغالي، ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن رغبته في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه، وأكد أنه لا يهتم بمن يسجل هدف اللقب، وأن كل ما يبحث عنه هو الخروج باللقب.

كشف الدولي السنغالي، ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن رغبته في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه، وأكد أنه لا يهتم بمن يسجل هدف اللقب، وأن كل ما يبحث عنه هو الخروج باللقب. وخلال حوار مع صحيفة "الميرور" البريطانية، قال النجم السنغالي: "كل ما أريده الفوز. أنا أسجل أو صلاح، كل ما نريده هو الخروج بكأس دوري الأبطال".
وأضاف ماني (27 عاما) "أعتقد أن صلاح مدهش منذ الموسم الماضي حتى الآن، إذا كنت تريد أن تفوز ببطولة مع فريقك، بالتأكيد تحتاج إلى لاعب مثله، هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف، أعتقد في حالة عدم وجوده مع الفريق لم نكن سنصل لنهائي دوري الأبطال".
وعن التسجيل في مباراة النهائي قال: "الأهم هو الفوز باللقب، صلاح يسجل أو فيرمينو أو أنا. ذلك لا يهم، يجب أن نتعاون جميعا".
وعن شائعات توتر العلاقة بينه وبين صلاح بسبب المنافسة قال: "بالتأكيد نحن أصدقاء، المنافسة تكون في كرة القدم فقط وهذا أمر طبيعي، هذا ما يجعل الأمور مثيرة أكثر، لكن على أرض الواقع نحن أصدقاء".
وزادت حدة المنافسة بين ماني وصلاح على أرض الملعب، حيث تساوى اللاعبان في عدد الأهداف المسجلة في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدف لكل منهما.
ويصطدم ليفربول بفريق توتنهام، مساء اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

 
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مصدر الخبر: الفرات نيوز
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