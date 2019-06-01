ونقلاً عن كادينا سير، كشفت “آس” أن برشلونة و أنطوان جريزمان بدأوا مفاوضاتهم في شهر نوفمبر الماضي، ووقعوا الاتفاقية في مارس قبل مباراة الحسم ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وأكدوا أن هناك وثائق تثبت ذلك.

ولدى جريزمان عقد مع الروخي بلانكوس حتى عام 2023، ولديه شرط جزائي في عقده يقدر بـ 200 مليون يورو، سينخفض إلى 120 مليون يورو في 1 يوليو القادم.

في أتلتيكو مدريد غاضبون ويشعرون بالغذر من النادي الكتالوني، الذي وفقًا لهذه الأخبار تفاوض مع جريزمان في توقيت كان فيه موسم أتلتيكو مدريد على المحك. ويريد أتلتيكو مدريد دراسة هذه المعلومات بعناية وسيقيم ما إذا كان سيتخذ أي نوع من الإجراءآت القانونية.

لطالما كانت العلاقات بين قادة أتلتيكو مدريد، وبرشلونة، جيدة جدًا، ويطبعها الاحترام المتبادل، على الرغم من توترها منذ الموسم الماضي بسبب مفاوضات برشلونة مع جريزمان الذي قرر في النهاية البقاء مع أتلتيكو مدريد الذي أغراه براتب كبير.