أكدت وسائل الإعلام الإنجليزية صباح اليوم السبت، أن هناك الكثير من الأندية الأوروبية سوف ترصد مساء اليوم ما الذي سيحدث في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين على ملعب واندا ميتروبيوليتانو.

وذكرت صحيفة “الديلي ميل” الإنجليزية منذ قليل أن يوفنتوس الإيطالي سوف يتابع اليوم بقوة مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب ملف المدير الفني الجديد للفريق.

وأعلن يوفنتوس رسمياً منذ حوالي أسبوعين رحيل مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليجري دون الكشف عن بديله حتى الآن، الأمر الذي على أثره تم ربط اليوفي بالتعاقد مع أكثر من مدرب.

وأفادت صحيفة “الديل ميل” أن يوفنتوس سوف يتابع اليوم ماورسيو بوتشيتو لآخر مرة ولكنها كشفت أن المدرب الإيطالي ساري المدير الفني لتشيلسي هو المرشح الأول لخلافة أليجري في السيدة العجوز.

وأشارت الديلي ميل أن تشيلسي لن يقيل ساري من منصبه ولكن في نفس الوقت لن يقف أمامه إذا أراد مدرب نابولي السابق الرحيل.