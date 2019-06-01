نددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الجمعة، بـ"تهور" الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد تهديده بفرض رسوم جمركية لإجبار المكسيك على التحرك ضد تهريب المخدرات، وتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وقالت بيلوسي: "مرة جديدة أثار الرئيس فوضى على الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك "بدلا من أن يقدم حلولا للعمال والمستهلكين الأمريكيين".

وأطلقت الإدارة الأمريكية عملية المصادقة على الاتفاق الجديد للتجارة الحرة لأمريكا الشمالية الموقع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن ترامب أثار بلبلة عبر فرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية، اعتبارا من 10 يونيو، بسبب قضية الهجرة غير الشرعية.

لكن ترامب قلل من احتمال المصادقة بسرعة على الاتفاق، بعدما أعلن، مساء الخميس "فرض رسوم جمركية، نسبتها 5 في المئة، على كل البضائع القادمة من المكسيك، اعتبارا من 10 يونيو" طالما استمر تدفق المهاجرين السريين على الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.

وفي تغريدة، أشار الرئيس الجمهوري إلى أن "الرسوم الجمركية سترتفع تدريجيا طالما أن مشكلة الهجرة لم تحل".

في سياق آخر اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون "رئيسا ممتازا" للحكومة البريطانية.

وقال ترامب ردا على سؤال لصحيفة "ذي صن" البريطانية في ما يتعلق بالمرشحين لمنصب رئيس الوزراء خلفا لتريزا ماي التي ستستقيل رسميا من منصبها في 7 يونيو، قال إن "بوريس سيقوم بعمل جيد. أعتقد أنه سيكون ممتازا".

وتابع ترامب "أحببته على الدوام، لا أعلم ما إذا كان سيتم اختياره، لكن أعتقد أنه رجل مناسب للغاية وشخص موهوب جدا".

وأشار ترامب إلى أن العديد من المرشحين لقيادة حزب المحافظين البريطاني طلبوا دعمه، من دون أن يكشف أسماءهم.