المعضلة تكمن في عدم تأكيد جاهزية بعض اللاعبين للمباراة بنسبة 100%، ويعد هاري كين مهاجم توتنهام هو أكثر ما يحيط الغموض حوله، فرغم أنه عاد من الإصابة التي أبعدته لـ7 أسابيع، لكن ما زال هناك شكوك حول قدرته على اللعب أساسياً.

الأمر نفسه ينطبق على روبيرتو فيرمينو من جانب ليفربول، لكن يبدو أن حاله أفضل بكثير، ومعظم المصادر تؤكد مشاركته في المباراة إلى جانب ساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح.

صحيفة ديلي إكسبريس نشرت التشكيلة المتوقعة لكل فريق في مباراة اليوم، وتوقعت أن يلعب يورجن كلوب بخطة 4-3-3 المعتادة، كذلك سيلعب بوتشيتينو بنفس الخطة أيضاً، لكنها أكثر مرونة، حث يمكن أن تتغير إلى 4-2-3-1 أو حتى 4-4-2، وذلك بحسب مجريات اللقاء.

تشكيلة ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد .. جويل ماتيب .. فيرجيل فان دايك .. أندرو روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو .. جوردان هندرسون .. فينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني .. محمد صلاح .. روبيرتو فيرمينو

تشكيلة توتنهام:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: داني روز .. يان فيرتونجن .. توبي ألديرفيريلد .. كيران تريبير

خط الوسط: سيسوكو .. ديلي آلي .. كريستيان إريكسن

خط الهجوم: لوكاس مورا .. هيونج سون .. هاري كين