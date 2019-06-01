وظهر ريال مدريد بشكل مخيب للآمال هذا الموسم، وافتقد الفريق بشكل واضح لقدرات وإمكانيات رونالدو التهديفية التي كانت تحسم المباريات في الغالب، الأمر الذي جعله يخرج خالي الوفاض ولا يتمكن حتى من المنافسة على أي لقب.



ويرى ميسي أنه من الطبيعي تراجع مستوى ريال مدريد بعد رونالدو بسبب الأهداف الغزيرة التي كان يسجلها، كما أكد على عدم وجود علاقة صداقة بينهما، لكن هناك احترام متبادل، وأشار إلى أنهما يدفعان بعضهما للأمام بسبب المنافسة الشرسة.



وقال ميسي في مقابلة مع فوكس سبورت “في بداية الموسم قلت أن ريال مدريد سيتأثر، والبعض غضب من ذلك، لكن هذه حقيقة، كيف لا تتأثر برحيل لاعب يسجل 50 هدف في الموسم ؟”.



وتابع “لقد حدث ذلك لمدريد كما كان سيحدث لأي فريق آخر سيرحل عنه كريستيانو رونالدو، بالطبع الدوري الإسباني خسّره، بالإضافة لكونه كان يجعل البطولة، فإنه يخلق تكافؤ أيضاً”.