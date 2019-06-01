تأهلت سيمونا هاليب التي لا ترحم بسهولة إلى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس يوم السبت بعد أن خسرت ثلاثة أشواط فقط أمام ليسيا تسورنكو.

وخاضت الرومانية هاليب حاملة اللقب اختبارات صعبة في أول مباراتين. وفي أفضل مباراة لها بالبطولة، لم تواجه أي متاعب أمام تسورنكو التي ابتليت بالأخطاء، وفازت 6-2 و6-1 في 55 دقيقة فقط لتعزز سجلها أمام اللاعبة الأوكرانية المصنفة 27 إلى 8-صفر.

وبعد طقس لطيف نسبيا في الأسبوع الأول من فرنسا المفتوحة، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية ظهر يوم السبت في رولان جاروس في باريس.

واستفادت هاليب من قفز الكرة لمسافات أعلى على الأرض الرملية لملعب فيليب شاترييه الرئيسي، وفازت بالمجموعة الأولى في 28 دقيقة فقط بعد أن سيطرت على اللعب من الخط الخلفي.

وطلبت تسورنكو، التي فازت بمباراتها السابقة 11-9 في المجموعة الحاسمة أمام الصربية ألكسندرا كرونيتش وهي تلعب بمضرب مكسور، وقتا للعلاج أثناء تأخرها 3-صفر في المجموعة الثانية.

ولم يتراجع أداء هاليب وتقدمت 4-صفر بفضل تسديداتها التي اتسمت بالحدة. وأثناء الإرسال للفوز بالمباراة والنتيجة 5-صفر، فقدت هاليب شوط إرسالها لكنها حجزت مكانا في الدور الرابع في الشوط التالي بعد تاسع ضربة ناجحة لها في المباراة.