سافر زوجان في الستينات من عمرهما في رحلة امتدت إلى 12 ألف ميل عبر 16 دولة من بريطانيا إلى سور الصين العظيم بالدراجات.

قام بيتر وكريس لويد برحلة استغرقت 18 شهراً بعد أن قررا (القيام بشيء مختلف قليلاً) على حد وصفهما عقب تقاعدهما، حيث اجتازا المدن والجبال أثناء عبورهما أوروبا مرورا بدول الشرق الأوسط والشرق الأقصى.

قال بيتر، 66 عاماً، إن اللحظة التي شاهدا فيها في النهاية لمحة عن سور الصين العظيم الشهير بعد عام ونصف، كانت عاطفية حقاً، بينما استغرقت المحطة الاخيرة من الرحلة ثلاثة أسابيع من سنغافورة عبر المحيط الهندي وإلى البحر الأبيض المتوسط​​، وفقا لجريدة الديلي ميل البريطانية.

وأضاف: (أنت لا تعرف أبداً ما سيأتي به اليوم.. كل ما تعرفه هو أنك ستستمتع بالدراجة، حيث كل يوم مغامرة، كل يوم شعور جديد بأنك تسير في طريق تسطع فيه أشعة الشمس والعالم عند قدميك رائع(.

من الواضح أنه كانت هناك أوقات للاختبار على طول الطريق، ولم يكن من السهل معايشة عالم غريب لك، تدخله لأول مرة، وقال بيتر: (بشكل عام كانت تجربة رائعة للغاية..إذا استطعنا القيام بذلك يمكن لأي شخص فعل ذلك).

بدأ بيتر وكريس في البداية في الانتقال من بريطانيا إلى السور العظيم في يناير 2017، لكنهما أُجبرا على العودة إلى الوطن، حيث انزلق بيتر على بلاط أحد المنتجعات الصحية، وأصيب بكسر بعظمة الفخذ، مما تطلب تركيب شريحة معدنية كبيرة ومسامير في ساقه، وبعد سبعة أشهر من التعافي، في أكتوبر 2017 ، انطلق الزوجان مرة أخرى.

لعل من أبرز ما حكى عنه من بيتر وكريس خلال تجربتهما وهو المعاملة الرائعة من الغرباء على طول الطريق، حيث أن الكثير منهم دعوا الزوجين لتناول الطعام والشراب.