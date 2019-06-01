تم اليوم السبت افتتاح الموقع الإلكتروني الجديد لإرنا رسميا والذي كان متاحا على أساس تجريبي الأسبوع الماضي، بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي سيد عباس صالحي.

ووفقا للخطة الإستراتيجية لإرنا، يجب أن تكون وسيلة إعلامية ذكيةو جذابة وحديثة، مصممة وفقا لاحتياجات المجتمع ؛ يمكن الوصول إليها من خلال التوزيع المناسب للمحتوى المهني والتنظيم من خلال توحيد المحتوى الاحترافي.

البنية التحتية الرئيسية لجميع هذه الأهداف الأربعة هي تحديث نظام محتوى IRNA وتحويله إلى أنظمة ديناميكية ومرنة تتوافق مع تقنيات اليوم.

وكالة‌ أنباء الجمهورية الإسلامية وتعرف اختصارا بـ"إيرنا" (IRNA) هي وكالة الأنباء الرسمية في إيران مفوضة بإصدار الأخبار والتصريحات المتعلقة بهذا البلد.

شكلت دائره باسم وكالة بارس عام 1934 في وزارة الشوؤن الخارجية الإيرانية لجمع أخبار البلاد وتزويد المواطنين والمطبوعات بها. وكانت هذه الوكالة في بداية تشكيلها، تصدر نشرتين ًصباحية ومسائيةً باللغتين الفارسية والفرنسية كانت ترسل إلى المسؤولين ووكالات الأنباء الأجنبية والصحف. وبعد مضي ستة اعوام تم تأسيس الدائرة العامة للاعلامً وأصبحت وكالة بارس تابعه لها.

بعد انتصار الثورة الإسلامية، تغير اسم وزارة الاعلام الي وزارة الاعلام الوطني بموجب قرار من مجلس الثورة. فيما تغير اسم وكالة انباء بارس إلى وكالة‌ أنباء الجمهورية الإسلامية بموجب قرار صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي.

لدى إرنا مكاتب تمثيل لها في 22 دولة حول العالم. تنشر أخبار IRNA ، بالإضافة إلى الموقع ، على شبكات اجتماعية مختلفة مثل Telegram و Twitter و Instagram ، وبـ 9 لغات بما في ذلك الفارسية والإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية والألمانية والتركية والأردية والروسية.