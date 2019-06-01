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رقم الخبر: 254535 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 13:50 الاقسام: رياضة  
نادال يواصل رحلة البحث عن اللقب الـ 12 في ملاعب (رولان غاروس)

نادال يواصل رحلة البحث عن اللقب الـ 12 في ملاعب (رولان غاروس)

حجز النجم الإسباني، رافائيل نادال، مقعدا له في الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 23 مليون يورو.

وجاء تأهل الماتادور نادال على حساب منافسه البلجيكي ديفيد جوفين، المصنف 27، إثر تغلبه عليه، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة: (6-1) و(6-3) و(4-6) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما، يوم الجمعة، واستغرقت ساعتين و51 دقيقة.

وسيلعب النجم الإسباني، المصنف ثانيا، في الدور الرابع، مع الأرجنتيني خوان إغناسيو لونديرو، الذي فاز بدوره على صاحب الأرض الفرنسي، كورنتن موتي، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-3) و(6-4) و(7-5) و(6-4).

وحقق رافائيل نادال (32 عاما) ملك الملاعب الرملية، انتصاره التاسع والثمانين على ملاعب (رولان غاروس)، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بهذه البطولة، برصيد 11 لقبا.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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