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رقم الخبر: 254533 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 13:53 الاقسام: رياضة  
بحضور رئيس الجمهورية .. تكريم 437 رياضياً ومدرباً وفنيين
في الالعاب الاسيوية والبارا آسيوية

بحضور رئيس الجمهورية .. تكريم 437 رياضياً ومدرباً وفنيين

اعلن مسؤول الامور المشتركة للاتحادات الرياضية في ايران عن تكريم 437 رياضياً ومدرباً وفنياً، وذلك خلال مراسم خاصة اقيمت لهذا الغرض.

حيث تم تكريم الرياضيين والمدربين والمدراء ومسؤولين الاتحادات الرياضية التي حصدت جوائز في الفترة الماضية، وقدمت جوائز لاصحاب 20 ميدالية في الالعاب الرياضية: (كرة السلة – التايكواندو – الرمي بالقوس والنشاب – الرمي بالسلاح – الساحة والميدان – كرة المنضدة – الجودو – الالعاب الجماعية – السباحة – كرة الماء – المبارزة بالسيف – سباق الزوارق – الكاراتيه – الكبدي – المصارعة – رفع الاثقال – الكرة الطائرة – الووشو – تسلق الجبال والرياضة الخاصة بالمبصرين).

وتم تكريم اكثر من 90 نفراً في الالعاب الآسيوية واكثر من 66 نفراً في الالعاب البارا آسيوية، وضمت هذه الجوائز الفائزين للاعوام الثلاثة الماضية في مسابقات جاكارتا 2018 الآسيوية والبارا آسيوية، وتم تكريم فريق السيدات بكرة الصالات الحائز على بطولة آسيا لدورتين متتاليتين ايضاً.

هذا وقدمت 25 الف و700 سكة ذهبية في مراسم حضرها رئيس الجمهورية ووزير الرياضة والشباب ومسؤولي الاتحادات الرياضة في ايران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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