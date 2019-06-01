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رقم الخبر: 254532 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 13:37 الاقسام: رياضة  
المنتخب الايراني للكاراتيه يغادر الى الصين
للمشاركة في الدوري العالمي باللعبة ..

المنتخب الايراني للكاراتيه يغادر الى الصين

يغادر مساء الثلاثاء القادم 20 رياضياً ايرانياً يمثلون منتخب ايران بالكاراتيه، وذلك للمشاركة في الدوري العالمي بالكاراتيه 2019.

وسيشارك في هذه المنافسات 543 يمثلون 76 بلداً، حيث سيتنافسون في مدينة شانغهاي الصينية، وسيمثل ايران في هذه المسابقات للرجال (مجيد حسن نيا – امير رضا ميرزائي – سيد علي كريمي – هامون درفشي بور – امير مهدي زاده – بهمن عسكري – علي اصغر آسيابري – مهدي قراري زاده – مهدي خدا بخشي – ذبيح الله بورشيب – صالح اباذري – سجاد غنج زاده وابو الفضل شهرجردي).

أما للسيدات (فاطمة صادقي – سارا بهمن يار – طراوت خاكسار – شيما آل سعدي – رزيتا علي بور – حميده عباس علي ومحدثه آقائي).

ويشرف على تدريب منتخب الرجال شهرام هروي ويساعده كل من (شهاب سلطاني – حسين روحاني وسعيد حسني بور)، أما منتخب السيدات فيشرف على تدريبه (ستاره موسوي).

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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