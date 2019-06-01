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رقم الخبر: 254528 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 13:12 الاقسام: سياسة  
مسؤول ايراني: شرطنا الوحيد هو خروج القوات الاجنبية من المنطقة

مسؤول ايراني: شرطنا الوحيد هو خروج القوات الاجنبية من المنطقة

اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس علي كدخدائي بأن شرط ايران الوحيد هو خروج القوات الاجنبية من المنطقة.

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": مستشار بن زايد وضع 6 شروط لإيران (للحوار معها).

واضاف: ان ايران ليست صارمة كثيرا وان شرطها الوحيد هو خروج القوات الاجنبية من المنطقة ! لكننا لسنا واثقين من بقاء زايد والزايدين ام لا بعد خروج القوات الاجنبية ؟!.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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