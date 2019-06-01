اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس علي كدخدائي بأن شرط ايران الوحيد هو خروج القوات الاجنبية من المنطقة.

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": مستشار بن زايد وضع 6 شروط لإيران (للحوار معها).

واضاف: ان ايران ليست صارمة كثيرا وان شرطها الوحيد هو خروج القوات الاجنبية من المنطقة ! لكننا لسنا واثقين من بقاء زايد والزايدين ام لا بعد خروج القوات الاجنبية ؟!.