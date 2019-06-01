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رقم الخبر: 254524 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 13:11 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
لتهدئة الأعصاب وشفاء الجروح.. فوائد ملح البحر

لتهدئة الأعصاب وشفاء الجروح.. فوائد ملح البحر

يحتوي ملح البحر الطبيعي على العديد من المعادن من مغنيسوم وكالسيوم وصوديوم وكذلك بوتاسيوم، والتي تعود بفوائد كثيرة على البشرة، منها المساعدة في شفاء الجروح والندبات، وغيرها من الفوائد التي نتعرف عليها في السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع ( thealternativedaily (.

- يحتوي ملح البحر الطبيعي على العديد من المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم وغيرها والتي تلعب دور في الحفاظ على صحة البشرة، وتقليل أعراض مثل جفاف الجلد، والتهيج، والألم، كما يقوى الجلد بطريقة طبيعية.

- يمكن استخدام الماء المالح في المساعدة بعلاج بعض المشاكل الجلدية منها الصدفية، وإنسداد المسام المفتوحة، حب الشباب، والتخلص من الندوب، وشفاء الجروح، وتقشير الخلايا الميتة، ترطيب الجلد، تقليل الالتهابات.

- ويمكن استخدام الماء المالح في التخلص من حب الشباب من خلال خلط كوب الماء النقي مع ملعقة كبيرة من ملح البحر، واستخدام كرة قطنية لتطبيق الماء المالح بلطف على حب الشباب وتركه حتى يجف.

- وينصح أيضاً بملئ حوض الإستحمام بالماء الدافئ وسكب كوب من ملح البحر، بإضافة 10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي، للشعور بالإسترخاء .

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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