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رقم الخبر: 254523 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 12:56 الاقسام: دوليات  
ترامب يهاجم دوقة ساسكس "ميغان ماركل" ويصفها بالشريرة

ترامب يهاجم دوقة ساسكس "ميغان ماركل" ويصفها بالشريرة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل وصوله المملكة المتحدة بزيارة دولة عن استغرابه إزاء الانتقادات الموجهة إليه سابقا من قبل دوقة ساسكس ميغان ماركل، واصفا إياها بـ"الشريرة".
وتعرض ترامب، خلال حملته الانتخابية عام 2016، لاتهامات بالشعبوية ومعاداة النساء من قبل ميغان ماركل، التي تعهدت بالتصويت لصالح منافسته آنذاك هيلاري كلينتون وقالت إنها ستنتقل من الولايات المتحدة إلى كندا إذا فاز ترامب في الانتخابات.
لكن سيد البيت الأبيض، في مقابلة أجرتها معه أمس الجمعة صحيفة "ذا صن" البريطانية، ذكر أنه لم يكن حتى الآن على دراية بشأن هذه الانتقادات، قائلا: "لم أعرف أنها كانت شريرة".
في الوقت نفسه، أبدى ترامب قناعته في أن تصبح ميغان ماركل، الممثلة السابقة والزوجة الحالية للأمير البريطاني هاري، "أميرة أمريكية رائعة" و"ستنجح" في أداء مهامها الجديدة.
هذا وأيد ترامب ترشح وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون لمنصب رئيس الحكومة خلفا لتيريزا ماي التي أعلنت عن نيتها الاستقالة في السابع من يونيو الجاري، واصفا جونسون بأنه "شاب جيد جدا وشخص موهوب للغاية".
وسيصبح ترامب الأسبوع المقبل ثالث رئيس أمريكي في التاريخ يصل المملكة المتحدة بزيارة دولة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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