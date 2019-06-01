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رقم الخبر: 254520 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 11:32 الاقسام: محليات  
ضبط طن ونصف طن من المخدرات جنوب ایران

ضبط طن ونصف طن من المخدرات جنوب ایران

اعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة هرمزكان (جنوب)، العقيد عزيز الله ملكي ، اليوم السبت عن ضبط طن واحد و600 كيلوغراما من المخدرات في مدينة ميناب ورودان شرق محافظة هرمزكان جنوب البلاد.

واضاف العقيد ملكي، ان المخدرات المضبوطة شملت طنا و510 كيلوغرام من الافيون و76 كيلوغراما من الحشيشة و5 كيلوغرامات من الهيروئين و28 كيلوغراما من انواع المخدرات الاخرى.
وتابع: إنه تم اعتقال 12 مهربا في هذه العملية وجرى تسليمهم للسلطات القضائية وضبط 6 مركبات صغيرة وشاحنات لتهريب المخدرات.
كما أشار الى ضبط قطعتين من الاسلحة الحربية خلال تنفيذ عمليات مكافحة مهربي المخدرات.
تقع مدينة ميناب ورودان على مسافة 90 كيلومترا شرق بندرعباس مركز محافظة هرمزكان.

 

 
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