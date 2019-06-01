وذكرت "وول ستريت جورنال" أن واشنطن أجلت فرض حزمة "عقوبات" جديدة على قطاع البتروكيماويات الإيراني، في مسعى للتخفيف من حدة التوتر بين البلدين الذي قد يخرج عن السيطرة.

وفي تطور آخر قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن آلية "إنستكس" للتبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإيران، لن تشكل مشكلة لبلاده طالما استخدمت لتداول البضائع التي لا تدخل في نطاق "العقوبات" الأميركية، والسلع الإنسانية.

وأضاف بومبيو أثناء مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس يوم الجمعة أنه إذا كانت إنستكس تهدف إلى تسهيل تداول السلع المسموح بتداولها، فلا توجد مشكلة.

وأنشأت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا آلية "إنستكس" لتسهيل التجارة مع إيران، وحماية الشركات الأوروبية من الحظر الأميركي، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران عام 2015 وأعادت فرض حظر مشدد على طهران.

ورغم إنشاء آلية "إنستكس" في يناير/كانون الثاني الماضي فإنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد نتيجة للضغوط الأميركية. ومن المزمع أن تشمل الآلية تجارة الأدوية والمواد الغذائية.



