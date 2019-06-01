أعلن الأمين العام لمنظمة القانون الدولي الخاص (HCCI) عن اعتماد انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى اتفاقية إلغاء إعادة المصادقة على الوثائق الأجنبية (آبوستيل) للمواطنين والقطاع الخاص.

و أضاف "كريستف برناسكني"، في مقابلة مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لاهاي وفي اشارة الى صياغة أكثر من 40 اتفاقية ووثيقة دولية في مجال القانون الدولي الخاص من قبل منظمة القانون الدولي، اضاف بان العضوية في هذه الاتفاقية هي أحد المؤشرات المناسبة للدولة من أجل الاستثمار الأجنبي ويتم اخذها بالاعتبار في التقييمات الدولية.

وأشار إلى زيارته لإيران وقدرات القطاع القانوني في بلدنا، معربا عن أمله في أن يكون هذا أساسا للتعاون في المستقبل مع منظمة القانون الدولي الخاص ، وفقا لتقرير من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لاهاي يوم السبت.

من جانبه أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة الارتباط المباشر بين أنشطة منظمة القانون الدولي الخاص ومختلف اتفاقياتها مع حقوق ورفاهية الشعب والناشطين الاقتصاديين.

ووصف "علي رضا كاظمي"، عدد من الوثائق الصادرة عن منظمة القانون الدولي الخاص، بالمفيدة والضرورية لتوفير التسهيلات القانونية وتسريع الاتصالات الدولية والقضاء على العديد من الحواجز الإدارية والقانونية .