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رقم الخبر: 254513 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 11:00 الاقسام: سياسة  
ممثل الجهاد الاسلامي في ايران: المسجد الاقصی لیس للبیع

ممثل الجهاد الاسلامي في ايران: المسجد الاقصی لیس للبیع

قال ممثل حرکة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في ايران ان على الشعوب الاسلامیة في المنطقة ان تعلن موقفها بصراحة وبصوت عال للعالم بان فلسطين والقدس والمسجد الاقصى ليست للبيع.

واضاف ناصر ابو شریف مساء امس الجمعة في ملتقى "المقاومة الإسلامية في المرحلة الثانية من الثورة" في مدينة كركان ( شمال ايران): ان مسلمي العالم لن ينؤوا بانفسهم عن القدس الشريف لانها جزء لايتجزا من الدول الاسلامية.

واکد القيادي الفلسطيني ان مصير المسجد الاقصى والبيت المقدس هو الهاجس الرئيسي لشعوب المنطقة بما فيها البحرين ولبنان وسوريا والعراق والدول الاخرى والشعوب الواعية في المنطقة لاترضى ببيع الحرم القدسي الشريف.

واشار ابو شريف الى ان ما يسمى "صفقة القرن" ستتحول الى مقاومة القرن بالمواجهة القوية من جانب دول المنطقة وستحبط كافة المؤامرات والمخططات العبرية –العربية – ألامريكية .

واضاف: لقد خان النظام السعودی المسجد الاقصى باعتباره ثالث الحرمین الشريفین للمسلمين من خلال مساعدة حكومة ترامب لتنفيذ ما يسمى صفقة القرن.

واضاف ابو شريف: بعد طرح صفقة القرن تم تفويض قیادة وتوجيه الدول الاسلامية مرة اخرى الى ايران مؤكدا ان دول جبهة المقاومة ستحذو حذو ايران في الوقوف مقابل هذه المؤامرة وستهزم أمريكا وعملائها .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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