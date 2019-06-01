فاز الكولومبي استيبان تشافيز بالمرحلة 19 لسباق إيطاليا للدراجات التي امتدت لمسافة 151 كيلومترا من تريفيزو يوم الجمعة.

وحقق متسابق ميتشلتون سكوت، الذي احتل المركز الثاني في الترتيب العام لسباق إيطاليا 2016، الانتصار الثالث له في مسيرته بالسباق.

وحل الإيطالي أندريا فيندرام ثانيا وجاء البرتغالي أمارو انتونيس ثالثا، واحتفظ الإكوادوري ريتشارد كاراباز بصدارة الترتيب العام.