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رقم الخبر: 254510 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 10:55 الاقسام: رياضة  
مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف يدخل المستشفى

مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف يدخل المستشفى

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الجمعة، أن مدرب المانشافت يواكيم لوف نقل إلى المستشفى، وبالتالي سيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن لوف أصيب في عضلات الصدر خلال التدريب، ما أدى للضغط على أحد شرايينه، مشيرا إلى أن مساعده ماركوس سورغ سيعوض غيابه عن المباراتين المقبلتين ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا، وذلك في 8 يونيو ضد مضيفه البيلاروسي، وفي 11 منه أمام ضيفه منتخب إستونيا.

وقال لوف (59 عاما) في بيان الاتحاد الألماني: "أشعر أنني بحالة جيدة، لكن عليّ الاعتناء بنفسي في الأسابيع الأربعة المقبلة".

وأضاف المدرب الفائز بكأس العالم 2014 بالبرازيل: "أنا على اتصال دائم بأعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب وسنكون أيضا على اتصال عبر الهاتف على هامش المباراتين الدوليتين المقبلتين".

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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