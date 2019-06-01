منح توم فيرنر رئيس نادي ليفربول الإنجليزي، الضوء الأخضر للمدرب الألماني يورجن كلوب، للبقاء في منصبه لأطول فترة ممكنة.

وخلال تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو"، قال فيرنر "العودة للنهائي بهذه السرعة أمر رائع، لكننا لم نحقق هدفنا حتى الآن، وهو التتويج باللقب القاري، الذي نطمح لإعادته إلى الريدز".

وكان ليفربول قد وصل إلى نهائي البطولة الموسم الماضي، قبل الخسارة على يد ريال مدريد الإسباني (1-3).

واختتم "ما وصلنا إليه الآن بدأ مع يورجن، بفضل قيادته الرائعة للفريق، وهو أمر مهم لكل ما حققناه هذا العام، وما يمكنني قوله أنه قادر على البقاء معنا لأطول فترة يريدها".

يذكر أن المدرب الألماني تولى تدريب الريدز في أكتوبر/تشرين أول 2015، ويمتد تعاقده مع النادي حتى صيف عام 2022.