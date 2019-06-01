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رقم الخبر: 254508 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 10:55 الاقسام: رياضة  
فرنسا ومالي إلى ثمن نهائي مونديال الشباب

فرنسا ومالي إلى ثمن نهائي مونديال الشباب

فاز المنتخب الفرنسي على منتخب مالي (3-2) وتأهلا معًا إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب، المقامة حاليًا ببولندا.

سجل أهداف المنتخب الفرنسي ميكاييل كويسانسي في الدقيقة (12)، وموسى ديابي في الدقيقة (65) من ركلة جزاء، وأمين جويري في الدقيقة (87).

في المقابل، سجل هدفي مالي سكو كواتا في الدقيقة (14)،وعثمان دياكيتي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، علما بانه تأهل للدور التالي من الجولة الماضية، فيما توقف رصيد منتخب مالي عند 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام منتخب بنما.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى لمساء الجمعة كالتالي:

السعودية 1 – بنما 2

جنوب افريقيا 1 – البرتغال 1

كوريا الجنوبية 2 – الارجنتين 1

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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