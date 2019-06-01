|رقم الخبر: 254507
|تاريخ النشر: حزيران 01, 2019
|الوقت: 10:50
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم السبت
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:
ایران
📌لا لصفقة القرن.. صدی صرخة الملایین دعماً لمظلومیة فلسطین وتحذیر الحماة الغاصبین
📌فشل الریاض في تحقیق إجماع ضد طهران
📌رئیس الوزراء الیاباني یزور طهران في 12 حزیران
📌الوکالة الدولیة للطاقة الذریة تؤکد مرة أخری التزام ایران بتعهداتها
جمهوري اسلامي
📌الخارجیة الایرانیة تدین بیان بعض الدول العربیة ضد ایران
📌الرئیس روحاني: لن تنجح مؤامرات الاستکبار ضد القدس الشریف وفلسطین
📌محافظ البنك المرکزي: توصلنا الی سبل بدیلة لکسب عائدات من العملة الصعبة
📌250 الف فلسطیني یؤدون صلاة آخر جمعة من شهر رمضان في المسجد الاقصی
کیهان
📌زعیم حرکة حماس: العرب باعوا فلسطین، ولکن ایران مازالت معنا
📌الجیش السوري یعتقل 30 ضابط استخبارات أجنبي یدعمون الارهابیین
📌خطیب جمعة طهران: المفاوضات لم تلغ العقوبات.. ألم یحن الوقت للعمل بالاقتصاد المقاوم؟
آرمان
📌محمد هاشمي رفسنجاني: الصراع علی السلطة وراء السقوط الاخلاقي
📌سید حسن الخمیني: الانسانیة تقضي أن لا نقف متفرجین لآلام الآخرین
آفتاب یزد
📌فلاحت بیشه: امریکا تبعث رسائل عبر دول ثالثة الی طهران
شرق
📌قائد الثورة: نستخدم أدوات الضغط لوقف أو تخفيف ضغوط أمریکا
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