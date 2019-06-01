فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:

ایران

📌لا لصفقة القرن.. صدی صرخة الملایین دعماً لمظلومیة فلسطین وتحذیر الحماة الغاصبین

📌فشل الریاض في تحقیق إجماع ضد طهران

📌رئیس الوزراء الیاباني یزور طهران في 12 حزیران

📌الوکالة الدولیة للطاقة الذریة تؤکد مرة أخری التزام ایران بتعهداتها

جمهوري اسلامي

📌الخارجیة الایرانیة تدین بیان بعض الدول العربیة ضد ایران

📌الرئیس روحاني: لن تنجح مؤامرات الاستکبار ضد القدس الشریف وفلسطین

📌محافظ البنك المرکزي: توصلنا الی سبل بدیلة لکسب عائدات من العملة الصعبة

📌250 الف فلسطیني یؤدون صلاة آخر جمعة من شهر رمضان في المسجد الاقصی

کیهان

📌زعیم حرکة حماس: العرب باعوا فلسطین، ولکن ایران مازالت معنا

📌الجیش السوري یعتقل 30 ضابط استخبارات أجنبي یدعمون الارهابیین

📌خطیب جمعة طهران: المفاوضات لم تلغ العقوبات.. ألم یحن الوقت للعمل بالاقتصاد المقاوم؟

آرمان

📌محمد هاشمي رفسنجاني: الصراع علی السلطة وراء السقوط الاخلاقي

📌سید حسن الخمیني: الانسانیة تقضي أن لا نقف متفرجین لآلام الآخرین

آفتاب یزد

📌فلاحت بیشه: امریکا تبعث رسائل عبر دول ثالثة الی طهران

شرق

📌قائد الثورة: نستخدم أدوات الضغط لوقف أو تخفيف ضغوط أمریکا