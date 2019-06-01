اعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وطاجيكستان بصدد تطوير العلاقات بينهما في مجال المياه والطاقة، موضحا بان البلدين يمكنهما تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما ايضا في مجالات مثل الزراعة والترانزيت والاستثمارات المشتركة.

وفي تصرح ادلى به للصحفيين على هامش لقائه في طهران اليوم الجمعة وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين قال اردكانيان ان لنا الان انشطة في مشاريع انتاج الطاقة الكهرومائية في طاجيكستان وبالامكان تطور هذه المشاريع من خلال شركات القطاع الخاص.

واضاف، ان امكانية الترانزيت والاتصال بالمياه الدولية الحرة ن قبل طاجيكستان عبر ايران متوفرة ومن جانب اخر نظرا لمصادر المياه والتربة الخصبة في طاجيكستان ستتوفر امكانية التعاون في قطاعات متنوعة اخرى مثل الزراعية العابرة للحدود .

