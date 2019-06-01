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رقم الخبر: 254504 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 09:53 الاقسام: سياسة  
مقتل 12 شخصا بإطلاق نار في ولاية فرجينيا شرق أمريكا (صور)

مقتل 12 شخصا بإطلاق نار في ولاية فرجينيا شرق أمريكا (صور)

قتل 12 شخصا جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الجمعة في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال رئيس الشرطة المحلية، جيم سيرفيرا: "يوجد لدينا أيضا 4 مصابين جدد يتلقوا علاجا في المستشفى. كما تتوفر لدينا معلومات أن عددا من المصابين يصلون إلى المستشفى بأنفسهم".
وأفاد بأن 4 شرطيين تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به في المبنى الإداري.
وأضاف: "يمكنني القول إننا شهدنا تبادلا طويلا لإطلاق النار بين رجال الشرطة الأربعة والمشتبه به. وعثرنا على مسدس عيار 45 وذخيرة عديدة.."
 
 
وأشار إلى إصابة أحد رجال الشرطة بالرصاص في الدرع الواقي.
وعندما توقف المشبه به عن إطلاق النار على عناصر الشرطة بسبب إصابته البليغة، شرع رجال الشرطة في تقديم المساعدة الطبية له، لكنه لقي مصرعه.
 
 
ولم يذكر سيرفيرا شخصية المهاجم وأسباب تصرفاته، مؤكدا فقط أنه كان يعمل في هذا المبنى بالذات.
 
 
من جانبها نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادرها أن المهاجم يدعي ديوين كريدوك ويبلغ من العمر 40 عاما وأن أسباب لجوئه إلى فتح النار تعود إلى رغبته في الانتقام، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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