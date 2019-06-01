توج الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا الجمعة، على حساب ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بعد جدل تحكيمي كبير.

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة (61)، لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، من أجل استكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي، وليد الكرتي، وألغاه الحكم بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجي.

وبعد نحو ساعة ونصف من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبي، باكاري جاساما، صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبًا، وذلك بناءً على قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان الترجي قد تقدم بهدف دون رد، في الدقيقة 42، عبر لاعبه يوسف البلايلي، وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بالتعادل (1-1).

وبذلك توج فريق باب سويقة، بلقبه الثاني على التوالي في البطولة، والرابع في تاريخه، ليفك الشراكة مع الرجاء البيضاوي المغربي، محتلا المركز الثالث في قائمة المتوجين بالكأس الإفريقية الأغلى، بعد الأهلي المصري (8 ألقاب)، والزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي (5 ألقاب).

وقد دخل الفريقان مباراة اليوم بحذر شديد، وبقي اللعب منحصرا في وسط الميدان، لكن انطلاقا من الدقيقة 14 بدأ الترجي يأخذ بزمام الأمور، ويهدد مناطق الوداد.