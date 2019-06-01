وصل وزير خارجية طاجيكستان الى العاصمة الايرانية طهران، يوم الجمعة، لإجراء لقاءات ومحادثات مع المسؤولين الايرانيين.

ان سراج الدين مهر الدين، وصل عصر الجمعة الى طهران، في زيارة رسمية لإجراء لقاءات ومحادثات مع نظيره الايراني، محمد جواد ظريف، وعددا آخر من كبار المسؤولين الايرانيين.

ومن المقرر ان يلتقي سراج الدين مهر الدين صباح يوم السبت مع وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف.

وكان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، عباس موسوي، قد أشار يوم الثلاثاء 28 ايار/مايو 2019، الى المشاورات الدبلوماسية الايرانية مع دول الجوار، وقال ان الزيارات واللقاءات والتشاور مع دول الجوار الشمالي مدرجة على جدول الاعمال.

وفي الفترة الاخيرة، قام وزير الخارجية ظريف بزيارات الى روسيا وتركمانستان والهند واليابان والصين وباكستان والعراق، فيما قام مساعده في الشؤون السياسية، عباس عراقجي، بزيارات الى سلطنة عمان والكويت وقطر.