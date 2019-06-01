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رقم الخبر: 254497 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 08:58 الاقسام: عربيات  
بعد بغداد... دمشق تعلن رفضها البيان الختامي لقمة مكة حول إيران

بعد بغداد... دمشق تعلن رفضها البيان الختامي لقمة مكة حول إيران

أعلنت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، عن رفضها البيان الختامي لقمة مكة حول تدخل إيران بالشؤون الداخلية لسوريا.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية عن مصدر بالخارجية قوله، "نرفض ما ورد في البيان الختامي لقمة مكة حول "التدخل الإيراني في الشؤون السورية".

وأضاف أن "الوجود الإيراني في سوريا مشروع وقد ساهم في مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل بعض المجتمعين في قمة مكة".

واعترض العراق على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي انعقدت (يوم الخميس) في مكة المكرمة، والذي ندد "بتدخل" إيران في شؤون الدول الأخرى، فيما حذر الرئيس العراقي برهم صالح خلال القمة، من اندلاع حرب شاملة في المنطقة في ظل استمرار الأزمة مع إيران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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