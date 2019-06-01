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رقم الخبر: 254492 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 09:27 الاقسام: اقتصاد  
محافظ المركزي الايراني: توصلنا الى مسارات جديدة للحصول على عوائد العملة الصعبة

محافظ المركزي الايراني: توصلنا الى مسارات جديدة للحصول على عوائد العملة الصعبة

اكد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي بان ايران توصلت الى مسارات جديدة للحصول على عوائدها من العملة الصعبة.
واشار همتي في تصريح له الجمعة، الى فشل محاولات اميركا وحلفائها في اخضاع ايران وقال، ان اميركا وحلفاءها كانوا يريدون اخضاع ايران خلال العام الماضي الا ان كل محاولاتهم كانت عقيمة وان ظروفنا في العام الجاري افضل (من العام الماضي). اننا صامدون في هذا المسار بقوة، ولحسن الحظ ان الاستقرار الاقتصادي سائد في الظروف الراهنة.
واعتبر سلوك اميركا في المرحلة الراهنة مؤشرا لفشل محاولاتها لتصعيد الضغوط على ايران واضاف، لقد اعلنت اميركا بانها ستمارس الحد الاقصى من الضغوط على ايران وسعت ايضا لخفض بيع النفط الايراني الا اننا توصلنا الى مسارات وعمليات للحصول على عوائدنا (من العملة الصعبة) والتي لا يمكن ان تؤثر عليها تلك المحاولات.
واعتبر محافظ البنك المركزي رسائل وسلوكيات اميركا بانها تشير الى فشل محاولاتها، وقال، سنشهد قريبا انتصار الشعب الايراني باذن الله تعالى.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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