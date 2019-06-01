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رقم الخبر: 254485 تاريخ النشر: حزيران 01, 2019 الوقت: 09:24 الاقسام: محليات  
ولايتي: صفقة القرن مؤامرة تلوح بوادر فشلها في الافق

ولايتي: صفقة القرن مؤامرة تلوح بوادر فشلها في الافق

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية، علي اكبر ولايتي الجمعة، ان مؤامرة "صفقة القرن" لن تصل الى نتيجة، وأن بوادر فشلها تلوح في الافق.
وخلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي، قال ولايتي في تصريح صحفي: في هذه السنة، نواجه وضعا مختلفا في يوم القدس العالمي، حيث مؤامرة باسم "صفة القرن" والتي لن تصل الى نتيجة، وقد بدات بوادر فشلها تلوح في الافق.
وأضاف: ان الاحداث الاخيرة في المنطقة، أصبحت دافعا ليكون الاحتفاء هذا العام بيوم القدس بشكل اكبر.
واشار الى ان اكبر الفصائل الفلسطينية المناضلة كحماس وحركة الجهاد الاسلامي، تحتفي بهذا اليوم ايضا، مما يبين الطابع واسع النطاق الذي اخذه يوم القدس في العالم الاسلامي.
وقال: انه نظرا للممارسات الخبيثة للكيان الصهيوني في المنطقة، فقط شارك شعبنا في هذه المسيرات بوعي ويقظة اكبر.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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