رفض العراق البيان الختامي للقمة العربية التي انعقدت في السعودية وأعلن أنه لم يشارك في صياغته.

وأعترض العراق على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي انعقدت الخميس في مكة المكرمة، والذي ندد بما اسماه "تدخل" إيران في شؤون الدول الأخرى.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان بث على الهواء مباشرة إن "العراق يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والذي ندد بتدخل إيران في شؤون الدول الأخرى".

وأضاف أبو الغيط أن البيان العراقي بهذا الصدد ورد فيه "في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج الفارسي، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية".

من جهته حذر الرئيس العراقي برهم صالح خلال القمة، من اندلاع حرب شاملة في المنطقة في ظل استمرار الأزمة مع إيران، قائلا "الأزمة الإقليمية والدولية مع إيران تنذر بالتحول إلى حرب شاملة إن لم نحسن إدارتها".

وأضاف برهم صالح إن أمن دول الخليج الفارسي هو من أمن العراق، مؤكداً أن إيران دولة جارة للعراق والعرب ويجب ألا يستهدف أمنها.

في سياق آخر نُظمت في العاصمة بغداد، الجمعة، مسيرات حاشدة تضامناً مع البلدان الإسلامية لإحياء يوم القدس العالمي.

ونظم مئات المتظاهرين، صباح الجمعة، مسيرة حاشدة في شارع فلسطين شرقي بغداد، لإعلان تضامنهم مع البلدان الإسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي.

و رسم المشاركون في المسيرة علماً إسرائيلياً على الأرض تعبيرا عن رفض "الاعتداءات الصهيونية المتواصلة" على الشعب الفلسطيني.

كما أحيت فصائل شيعية مسلحة في العراق، الجمعة، "يوم القدس" العالمي الذي دعا إليه زعيم الثورة الإيرانية الراحل روح الله الخميني والذي جعله آخر جمعة من كل شهر رمضان.

وقال مراسل RT إن "يوم القدس" العالمي أحيي في أكثر من محافظة عراقية، وجرى الاحتفال الرسمي في العاصمة بغداد بحضور عدد من قيادات الحشد الشعبي ومجموعة سياسيين، بالإضافة إلى السفير الفلسطيني في العراق.

وقطعت القوات الأمنية العراقية عددا من الطرق لتسهيل عملية إحياء هذه المناسبة التي ندد المشاركون فيها بأمريكا و" إسرائيل" والسعودية، وقد رسم العلم الإسرائيلي على الأرض ورفعت لافتات تتحدث عن حتمية زوال" إسرائيل".

ومن ضمن الشعارات التي رفعت "يا قدس إننا قادمون".

إلى ذلك قال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إن بغداد وفية لقضيتها المركزية، قضية فلسطين، ووفية لعلمائها مشيرا إلى أن الإمام الخميني (ره) شخص هذا اليوم بعنوان يوم الصمود ويوم المقاومة ويوم مواجهة "إسرائيل" التي هي حربة في قلب المنطقة وقلب العالم الإسلامي والعربي.

وأكد المهندس على هامش مسيرات يوم القدس العالمي في بغداد، أن العراقيين عندما يشاركون في مسيرة يوم القدس يثبتون أن محور المقاومة ومحور مواجهة "إسرائيل" قوي وسيواجه كل تآمر.

وأوضح أن "بغداد، بغداد الصمود بغداد المقاومة وبغداد التي قاومت "داعش" وقاومت تآمر كل من ساندت داعش من الدول الإستكبارية في العالم ودول المنطقة فكرا - وإرسال إنتحاريين في هذه المنطقة - وماديا."

وأضاف: واجهنا "داعش" في حين أن الولايات المتحدة تركت العراق وكان يفترض أن تساندها على إعتبار أنها كانت [بين الدولتين] اتفاقية الإطار الإستراتيجي ولكنها تركت بغداد تسقط أمام داعش وكادت أن تسقط لولا الفتوى العظيمة لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني.

وقال القيادي في الحشد الشعبي إن بغداد عصية على التآمر؛ بغداد هي ضمن من يقاوم الإستكبار ويقاوم "إسرائيل" وإن شاء الله ستكون نهاية "إسرائيل" في السنوات القادمة إن شاء الله.

من جانب آخر قال نائب رئيس الحشد الشعبي إن الجمهورية الإسلامية قاومت منذ أربعين سنة حصارا وظلما كبيرين من قبل أمريكا ومن قبل عملائها في المنطقة وشنت عليها حروب كبيرة مؤكدا أنها ستكون صامدة وستكون قوية إن شاء الله وسنكون مساندين لهذه الدولة التي ساندتنا ولهذا الشعب الذي ساندنا.

وأضاف: العراق أعلن موقفه الخميس في مكة، مشيرا إلى أن بغداد عاصمة العراق ستبقى حليفة وداعمة للسلام ولكل شعوب المنطقة و خاصة الجمهورية الإسلامية.

على المستوى الأمني أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، أن الحصيلة النهائية لضحايا التفجيرات التي شهدتها محافظة كركوك شمالي العراق، الخميس، بلغت 40 قتيلا وجريحا.

وقالت الصحة العراقية، في بيان لها، إن حصيلة التفجيرات بعبوات ناسفة التي شهدتها مناطق متفرقة من كركوك، انتهت عند قتيلين و38 جريحا، وذلك بحسب "السومرية نيوز".

وأضافت الوزارة: "تم استنفار كافة كوادر دائرة صحة كركوك والدوائر القريبة منذ لحظة الانفجار لحد الآن لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة"، مشيرة إلى أن "العناية مستمرة لبعض الحالات التي استوجبت رقودا في المستشفيات".

وكانت محافظة كركوك شهدت، مساء الخميس، تفجيرات عدة بعبوات ناسفة، تمكنت قوات الأمن من إبطال عبوتين ناسفتين، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب خلية الإعلام الأمني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواقع التفجيرات شملت مركزين للتسوق وثلاثة متاجر، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

في السياق قدمت تركيا، الجمعة، تعازيها للشعب العراقي في ضحايا سلسلة تفجيرات مدينة كركوك، التي وقعت الخميس.

وأعربت الخارجية التركية، في بيان لها، عن أسفها إزاء وقوع قتلى وجرحى في التفجيرات التي وقعت بكركوك، مضيفة: "ندين بشدة هذه الهجمات الإرهابية البشعة، التي استهدفت ثقافة التعايش السلمي بين الجماعات العرقية والدينية المختلفة ونقدم تعازينا للشعب العراقي الصديق والشقيق".