قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام إنّ بيان القمة العربية جاء معبراً عن توجه السعودية دون مراعاة مقام المشاركين كما أوضح رئيس العراق بينما بقية القادة العرب صمتوا.

وأضاف "البيان أحادي الجانب سلطوي ملكي تم إخراجه بواجهة عربية كذباً وزوراً وانعقاد القمة في مكة جرأة على الله وإمعانا في التدليس".

وفي سياق متصل، لفت إلى أنه حضرت في مسرحية القمم مشاكل السعودية حصراً وغابت هموم الأمة جملة وتفصيلاً كالقضية الفلسطينية.

كما أكد أنّ من يؤجج الحروب ويشعلها هو في المكان الخطأ وأنّ اليمن سيؤكد من خلال مسيراته التاريخية بيوم القدس أن فلسطين أكبر من "قمم بلا همم وبلا قيم".

من جهته، توجه رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي بالشكر للعراق ولرئيسها، قائلاً "كشف موقفه عمق العلاقة التاريخية بين اليمن والعراق".

وتابع أنّ الرئيس العراقي لديه اعتزاز واستقلال واحترام لنفسه برفضه للاستهجان الذي مورس على الحاضرين لتأييد بيان أعد مسبقا.

وسأل "‏كم عدد القمم التي عقدت ضد اليمن من أول العدوان من أجل تدمير اليمن؟ وكم قمم عقدت من أجل السلام؟"

في غضون ذلك شارك الشعب اليمني، الجمعة، في إحياء يوم القدس العالمي بالعاصمة صنعاء و12 محافظة أخرى تحت شعار "لا لصفقة ترامب".

وكان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قد دعا الشعب اليمني الخميس إلى الخروج الكبير والمشرف في مسيرات يوم القدس العالمي اليوم لرفض صفقة ترامب ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، وتصدر ساحات الخروج في العالم العربي.

وقال السيد عبدالملك في كلمة متلفزة عشية يوم القدس " اتوجه إلى شعبنا العزيز بالخروج الكبير في يوم القدس العالمي للتعبير عن تمسكه بمواقف الحق" وأضاف مخاطبا اليمنيين " لن يخيب أملي فيكم أيها الأعزاء وستكونون غدًا إن شاء الله المتصدرين في الحضور في الساحة العربية، هاتفين بالموت لإسرائيل ورفض صفقة ترامب ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم."

وأكد السيد عبدالملك أن "يوم القدس العالمي له أهمية كبرى في ترسيخ وتثبيت هذه القضية في وجدان وذاكرة الأمة، وفرصة لتدارس هذه القضية الذي تمثل قاسم مشتركا وقضية جامعة لكل المسلمين".

وكانت اللجنة المنظمة قد دعت جماهير الشعب اليمني لإحياء يوم القدس العالمي في العاصمة صنعاء والمحافظات عصر الجمعة تحت شعار "لا لصفقة ترامب".

وحيا اليمنيون يوم القدس العالمي بالرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب اليمني منها مواجهة العدوان وأدواته في الداخل في دليل واضح على أن قضية القدس هي القضية المركزية للشعب اليمني على الرغم من كل التحديات التي يواجهها.

وفي حين أحيا ملايين اليمنيين يوم القدس العالمي في المحافظات المحررة، لم يتمكن أبناء الوطن في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال السعودي والإماراتي من الخروج لإحياء هذا اليوم.

ميدانياً تمكنت وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية الجمعة من قنص 16 مرتزقا في عدد من الجبهات بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر في وحدة القناصة عن مصرع وجرح 16 مرتزقا بعمليات قنص في جبهات عصيفرة والجحملية وأبعر بتعز.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش واللجان الشعبية كسروا الخميس زحفا واسعا لمرتزقة العدوان على مواقعهم في الدفاع الجوي وعصيفرة وجبل الوعش بالمدينة ما أسفر عن مصرع وجرح العشرات من المرتزقة بينهم قيادات وتدمير دبابة في الدفاع الجوي وإعطاب مدرعة في عصيفرة.