جددت سوريا تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وأهالي الجولان السوري المحتل ودعمها اللامحدود في سبيل تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا الجمعة: تحل مناسبة يوم القدس هذا العام مع اشتداد التآمر الأمريكي الصهيوني وسقوط كل الأقنعة عن العداء الأمريكي المستحكم للأمة العربية وخاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الغاصب وقراره الاعتراف بضم الجولان إلى هذا الكيان.

وأضاف المصدر إن قرارات الإدارة الأمريكية هذه لن تغير من حقيقة الأمور بأن القدس والجولان كانتا وستبقيان عربيتي الهوى والانتماء وأن كل الأراضي المحتلة والحقوق العربية لا تسقط بالتقادم وستعود إلى أصحابها".

وتابع المصدر: في يوم القدس العالمي تجدد سوريا تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الباسل وأهلنا الصامدين في الجولان السوري المحتل ودعمها اللامحدود في سبيل تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة وعودة الجولان إلى سورية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وانطلقت في دمشق الجمعة مسيرة حاشدة من مدخل سوق الحميدية وصولا إلى الجامع الأموي إحياء ليوم القدس العالمي.

في سياق آخر أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو وأنقرة متفقتان على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في إدلب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه هي مسؤولية الجانب التركي.

وردا على سؤال صحفي حول الاختلاف في موقفي موسكو وأنقرة من المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، حول إدلب والتي جرت الخميس، قال بيسكوف للصحفيين، الجمعة: "لا يمكن أن نتحدث هنا عن أي خلافات. من الضروري حقا وقف إطلاق النار في إدلب. ومن الضروري تحقيق ذلك لأن يوقف الإرهابيون إطلاق النار على الأهداف المدنية التي يتواجد فيها عسكريونا بمن في ذلك في (قاعدة) حميميم".

وذكر في الوقت ذاته، أن تحقيق ذلك "وفق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي هو مسؤولية الجانب التركي".

بموازاة ذلك أفادت وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية بأن أنقرة عززت وحداتها العسكرية المتمركزة عند حدود سوريا بعناصر للقوات الخاصة "الكوماندوز".

وأكدت الوكالة الجمعة أن الجيش التركي أرسل إلى المناطق الحدودية في ولاية هاتاي تعزيزات تضم 50 مدرعة تقل عناصر لوحدات "الكوماندوز".

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية قولها إن هذه التعزيزات جاءت إلى المنطقة بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.

الى ذلك ردت وحدات من الجيش العربي السوري على اعتداءات المجموعات الإرهابية ومحاولات تسللها باتجاه النقاد العسكرية والمناطق الآمنة ودمرت لهم عربة مفخخة وعدة آليات وعتادا بريف حماة الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش رصدت محاولة تسلل مجموعة إرهابية باتجاه بلدة الحويز التي حررها الجيش من الإرهاب مؤخرا بالريف الشمالي عبر عربة مفخخة يقودها إرهابي انتحاري وتعاملت معها بصاروخ موجه أدى إلى تدميرها ومقتل الانتحاري والقضاء على عدد من الإرهابيين المرافقين للعربة.

وفي ريف حماة الشمالي أيضا أشار المراسل إلى أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة صباح الجمعة على تجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” في محيط الحويجة وشهرناز والعنكاوي أسفرت عن تدمير عدة آليات وعتاد للإرهابيين والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.