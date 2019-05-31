وربع مليون فلسطيني يشاركون في صلاة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان

أفادت مصادر محلية بأن أكثر من ربع مليون فلسطيني شاركوا في صلاة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان في القدس.وقالت المصادر إنّ إجراءات أمنية مكثفة جداً فرضها الاحتلال في البلدة القديمة ومحيطها.

في السياق أصيب 9 شبان فلسطينيين، ليل الخميس الجمعة، برصاص قوات العدو الصهيوني في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما منعت قوات العدو آلالاف المصلين من الوصول إلى الأقصى لإداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن شابا أصيب برصاص العدو الحي، فيما أصيب 8 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام جيش العدو المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وذكرت المصادر الطبية الفلسطينية، أن طواقم الإسعاف نقلت شابا أصيب بالرصاص الحي بمنطقة القدم، خلال مواجهات اندلعت مع جنود العدو في شارع عمان شرقي مدينة نابلس.

وأفادت المصادر بأن ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص المغلف بالمطاط، و16 مواطنا بحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وجاء اقتحام قوات العدو لمدينة نابلس، لتأمين اقتحام 3000 مستوطن إلى "قبر يوسف" في نابلس، وشارك في الاقتحام قوات من "حرس الحدود" التابعة لشرطة العدو، وقوات تابعة للإدارة المدنية التابعة للجيش، بالإضافة لدوريات الشرطة والعسكرية.

إلى ذلك منعت قوات العدو صباح الجمعة آلالاف من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو أغلقت كافة أبواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى، ومنعت آلالاف من المصلين من الوصول إلى المسجد الاقصى، وهم الآن في الشوارع.

بموازاة ذلك شارك اهالي قطاع غزة، في جمعة "يوم القدس العالمي" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت المواطنين للمشاركة في الجمعة الـ 60 لمسيرات العودة بعنوان "يوم القدس العالمي" بمخيمات العودة على حدود قطاع غزة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

كما أكدت على تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

*البحرينيون يحيون يوم القدس العالمي

كما خرج البحرينيون هذا العام متظاهرين، ليس فقط إحياء ليوم القدس، بل ضد "صفقة القرن" التي تستهدف بيع القدس، ويراد تمريرها من البحرين فيما تسمى بالورشة الاقتصادية لصفقة ترامب نهاية يونيو المقبل.

وأصرّ البحرينيون أن يعلنوا رفضهم القاطع لهذا التمرير المخجل، رغم شدة وطء القمع الذي يكتم على أنفاسهم والمواجهة العنيفة لكل حراك يقوموا به على الأرض.

وفي الجزائر قالت مصادر محلية إنّ المشاركين في الحراك الشعبي يرفعون الأعلام الفلسطينية وشعارات تنادي بتحرير القدس.من جانب آخر أفاد مصدر محلي بإصابة مستوطنين أحدهما بحالة خطيرة في عمليتي طعن بالقدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العمليتين حصلتا عند بوابة نابلس وفي كنيس الخربة، ونفذهما فلسطيني من الضفة، وتحدثت عن استشهاده.

وأفادت مصادر في القدس المحتلة بأن قوات الاحتلال اقتحمت طريق الواد المؤدي إلى الأقصى المبارك، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إقفالها.

واستشهد في وقت سابق الجمعة طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولته دخول القدس المحتلة، في حين أغلقت قوات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى بعد الدعوات إلى مشاركة مليونية في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.