تتواصل اشتباكات قوية في محور طريق المطار في طرابلس وسط دوي أصوات المدفعية الثقيلة جنوبي العاصمة.وتحدثت وسائل إعلام تابعة لقوات حكومة الوفاق عن وصول تعزيزات عسكرية لها إلى المنطقة.

هذا وتشهد عدة محاور قتالية جنوب العاصمة طرابلس منذ ساعات تجدد الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية في كل من عين زارة وشارع الخلاطات ووادي الربيع بين القوات التابعة للمشير خليفة حفتر وتلك التابعة للوفاق الوطني.

وفيما لا تزال المعارك مستمرة على أكثر من جبهة تجري الترتيبات لعقد اجتماع دول الجوار الليبي أي تونس ومصر والجزائر في مسعى لمحاولة وقف القتال الدائر على تخوم العاصمة والعودة للمسار التفاوضي بين أطراف الصراع، حيث قد يعقد الاجتماع في تونس.

الرئاسة الفرنسية أعلنت من جهتها أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل المشير حفتر في قصر الإليزيه الأربعاء المقبل لبحث التطورات السياسية والعسكرية، وذلك بعد أيام من زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج باريس.