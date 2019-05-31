ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات شنت حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين الذين تجمعوا، الجمعة، في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر.

وتشهد ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر ومحيطها مظاهرات كل يوم جمعة، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد.

واستجوب رجال الأمن الجزائري عددا كبيرا من المواطنين في ساحة البريد المركزي، سواء القاصدين لها أو حتى المارين فيها، الجمعة، واعتقلوا عددا كبيرا منهم.

من جانب آخر أكدت وزارة الدفاع الجزائرية استخدام الجيش لطائرات مسيرة "جزائرية الصنع"، لتدمير "أهداف للجماعات الإرهابية" تم تحديدها خلال تنفيذ مهمة استطلاع جوي عبر طائرات من نفس الطراز.

وكشف بيان للوزارة، الخميس، أن استخدام هذا النوع من الطائرات جاء تنفيذا لأوامر رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، "بضرورة الاستخدام القتالي للطائرات بدون طيار جزائرية الصنع، وخاصة خلال مهام مكافحة الإرهاب وحماية الحدود ومواصلة العمليات المنفذة الشهر الماضي".

وتحمل هذه الطائرات أسماء الجزائر 54 ( الصومام)، والجزائر 54 (05 يوليو 1962)، والجزائر 55 ( زكار)، في إشارة إلى تواريخ ومحطات مهمة من الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.